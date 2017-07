Fall für den Flirt-Coach?

«Äh, hoi Sandro», sage ich. Möglichst leise. Wir stehen in einer grossen Menschenmasse. Er schaut mich halb bemitleidend, halb amüsiert an. Er heisse Malte. Und habe keine Ahnung, wer ich sei. Ich entschuldige mich. Zwei Frauen lächeln mir zu. Sie denken wohl, ich habe ein Tinder-Date. Für einmal stimmt das nicht. Ich habe mich auf eine Verkupplungsaktion eingelassen. Eine Freundin denkt, dass ihr Kumpel Sandro und ich füreinander geschaffen sein könnten. Dieses Mal will ich im Vorfeld nicht chatten. Will sein Facebook-, Instagram- und Twitter-Konto nicht stalken, will ihn nicht mal googeln. Also kenne ich nur ein verschwommenes Foto von Sandro.

Wo er nur halb drauf ist. Von der Seite. Zum Glück erkennt er mich. Sandro und ich verstehen uns super. Der finale Funke springt aber nicht über. Das fällt auch Malte auf. Auf dem Weg zum WC steckt er mir seine Visitenkarte zu. Darauf steht seine Nummer und von Hand die Worte «Meld dich, falls du Hilfe brauchst ;-)». Malte ist Flirtcoach.