Geht furzen und Romantik?

Wir müssen reden. Über Blähungen. Nicht, dass ich per se etwas gegen das Furzen habe. Der Körper ist ein autonomes komplexes Konstrukt. Ich verstehe und respektiere, dass vörige Luft raus muss. Trotzdem will ich nicht angefurzt werden. Schon gar nicht bei einem ersten Treffen. Tinder-Florian ist da lockerer. Während wir zur Kneipe spazieren, lässt er’s rattern. Im ersten Moment glaube ich mich verhört zu haben. Um sogleich zu merken, dass dem nicht so ist. Flo furzt munter weiter. Und tut, als wäre absolut nichts dabei. Er entschuldigt sich nicht mal. Auch ich tu nichts dergleichen. Zumindest gegen aussen. Innerlich nehme ich gerade Abschied und überlege mir den effizientesten Fluchtweg. Mit Blähungen will ich erst wieder konfrontiert werden, wenn ich in einer Beziehung bin. Phase 3. Die ist dann erreicht, wenn man einen ganzen Sonntag nicht duscht, seine Haare nicht kämmt und Pizza auf der Couch isst. Dann, aber erst dann, kann ich dem Darmwind sogar etwas Romantisches abgewinnen.