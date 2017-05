Auf dem Weg zu unserem Treffpunkt letzten Donnerstag habe ich Herzklopfen. Das, obwohl ich den Mann, den ich gleich treffe, schon über ein Jahrzehnt lang kenne. Genauso lange spielen wir schon das prickelnde Spiel aus Nähe und Distanz, Sex und Freundschaft, Liebe oder keine. Er war da, als meine erste Beziehung zerbrach. Damals trocknete er zuerst meine Tränen, dann, als ich so weit war, zerriss er mein Lieblings-T-Shirt. Wann denn endlich einmal das Happy End im Hollywoodfilm-Stil folgt, will mein Umfeld ständig wissen. Klassische Liebe, Heirat in Weiss, zwei, drei herzige Kinder. Wäre doch eine megabombastische Story für unsere Enkel. Er und ich sehen das anders: Wir wollen keine Enkel. Und wir wollen schon gar kein Ende. Weil wir mit unserer ganz eigenen Form von Romantik happy ohne Ende sind. Und weil wir wissen, dass wir irgendwas richtig machen, wenn sich das rund 200. Date noch besser und aufregender anfühlt als die ersten zehn. In diesem Sinn: Never change a winning team.