In der Diddl-Maus-Hölle

Herzklopfen, feuchte Hände, Schnappatmung. So muss sich Liebe auf den ersten Blick anfühlen. Das Objekt meiner Begierde ist ein Typ, der einen Event moderiert, zu dem mich meine Freundin mitschleppt. Ich komme gerade von der Couch. Ringelshirt, Sneakers, breite Hosen. Zum Glück wohne ich in Zürich, wo so ein Outfit auch als Fashion-Statement durchgehen kann. Ich spreche den dunkelhaarigen Gott an. Wir treffen uns drei Mal, bevor er mich bekochen will. Um 19 Uhr stehe ich vor seiner Haustüre. Um 19.15 Uhr ist unsere Amour fou vorbei. Ich kann vieles handeln. Senfgelbe Vorhänge mit 80er-Muster, ein Bud-Spencer-Altar im Schlafzimmer, ein mit Bartstoppeln gespicktes Lavabo und eine Plüsch-Diddl-Maus auf dem Sofa gehören nicht dazu. Ihm gehts gleich: Nachdem ich ihm drei Fotos meiner Wohnung zeige, entgleist auch ihm das Gesicht. Er findets zu bunt, zu meitlig, zu verschnörkelt. Was bleibt ist immerhin eine befreiende Erkenntnis: «Liebe» auf den ersten Blick kann man sich easy schenken.