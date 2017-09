Meine Ménage-à-trois

Zurzeit sind offene Beziehungen, «Threesomes», Polyamorie etc. mega en vogue. Klar also, dass sich auf Tinder viele Pärli tummeln, die vorwiegend eine «versaute Sie» suchen. Sonst wische ich Paare schnellstens ins 2.0-Nirwana. Bei Susi und Ivan bleibe ich aber hängen. Ich find sie attraktiv. Beide. Ihr Profil: sympathisch. Sie zeigen, im Gegensatz zu den meisten anderen, ihre Gesichter. Meine Neugier lässt mich nach rechts swipen. Wir matchen. Ich erschrecke. «Liebe Maja, der Match mit dir freut uns besonders», schreiben sie. Oder sie. Oder er. Keine Ahnung. Wir chatten ein bisschen hin und her. Ob ich Lust auf ein Kennenlern-Bier habe. Habe ich. Lust und etwas Schiss. Meine Neugier siegt über die Angst. Da meine Mutter hier mitliest, sag ichs so: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich all die Polyamorie-Threesome-offene-Beziehungssachen verstehe. Aber ich kann jetzt immerhin einen anderen Hype nachvollziehen. Den, den Männer um unsere Brüste machen. Danke, Susi. Sorry, Mami.