Pretty Woman in Zürich

Es gibt einen Traum, den ich lange träumte. Einmal Touristin in der eigenen Stadt sein. So wie Julia Roberts und Richard Gere in «Pretty Woman». Ich habe in den letzten Jahren schon mehreren potenziellen Richards von meiner Idee erzählt. Erhört hat sie keiner. Bis mich vor zwei Wochen das SMS eines Herrn erreicht, der mir schon länger den Verstand raubt – und den letzten Nerv. La Folie halt. Er bestellt mich an einem regnerischen Mittwochabend in das zurzeit angesagteste Zürcher Hotel. Ich kriege nur eine Zimmernummer. Und eine Uhrzeit. Mit Herzklopfen fahre ich zwei Stunden später in die oberste Etage. Zehn Sekunden später stehe ich in einer Suite. Sie bietet ein immenses Badezimmer, Aussicht über die ganze Stadt, eine riesige Terrasse, eine fette Musikanlage, eine volle Minibar – und ihn. Das Erste, das ich mache: Ich reisse mir die Kleider vom Leib, lege mich in die runde Badewanne und schmettere lauthals Princes «Kiss»-Song. Ich preise – logisch – Julia Roberts. Was dachten Sie denn!?