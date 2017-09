Seine Stimme, mein Herz!

Mein letzter Freund und ich haben uns vor zwei Jahren getrennt. Bei Rindsfilet und Rotwein auf unserer Dachterrasse. Wir haben gelacht, geweint, Kette geraucht und zu viel getrunken. Statt Drama gabs eine extra lange Umarmung und Herzschmerz en masse. Anfangs hielten wir Kontakt, in den letzten Monaten haben wir uns aber aus den Augen verloren. Letzten Sonntag dachte ich aus dem Nichts an ihn. Und rief ihn an. «Hallo Maja Zivadinovic», sagte er und lachte erfreut. Es fühlte sich an, als hätten wir uns erst gestern zuletzt gehört. Seine Stimme liess mein Herz höher schlagen. Sie gab mir kurzfristig das vertraute Gefühl des Daheimseins. Wir redeten über unsere Jobs, Familien, Freunde, lachten und nahmen uns hoch. Wir waren cool. Bis zum Thema Dating. Ich will die Bitch(es) schon hassen, als er durchblicken lässt, dass es keine gäbe. Spätestens, wenn sich das ändert, werde ich ihn ums Verrecken zurückwollen. Wir können es drehen, wie wir wollen. Liebe ist scheisse. Und Liebe ist super.