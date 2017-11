Tinder in der Stube

Ich habe meine Wohnung ausserterminlich gekündet. Also muss ich meiner Verwaltung einen solventen Nachmieter stellen. Innerhalb no time. Züri-Style halt. Was mir wie eine mühsame Mission vorkommt, entpuppt sich als das Amüsanteste, was mir passieren konnte. Während der Besichtigungen hab ich die Stube voll Singles. Frisch Verlassene, Langzeit-Alleinstehende, Beziehungsgestörte – alle stehen sie um mich herum. Ausser einem und einer, die bandeln auf der Terrasse an. Ein Südländer-Macho mit Lederjacke und Cowboy-Boots liebäugelt derweil mit einer Architektin. Sie, massiv desinteressiert, lässt sich nicht davon beeindrucken, dass er ihr den Hof macht. Vielmehr fragt sie mich vor ihm, ob es okay sei, wenn ihr Freund auch husch gucken kommt. Der Macho geht, kein Freund kommt. Die Architektin zwinkert mir zu. Das Terrassen-Paar verlässt meine Wohnung zu zweit. Ich hör die beiden auf der Strasse kichern und lehne mich zufrieden zurück: Das hier ist Tinder im «real life». Das hier ist super.