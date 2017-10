VW-Chef poltert gegen Tesla

VW-Chef Matthias Müller ist genervt, dass er ständig auf den Erfolg des Elektroauto-Herstellers Tesla angesprochen wird. Nun polterte er auf einem Podium los: «Es gibt Ankündigungsweltmeister, die verkaufen mit Mühe 80 000 Autos pro Jahr – Volkswagen 11 Millionen. Wir machen einen Gewinn von 14 Milliarden Euro – Tesla vernichtet pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag.» Was hat das mit digitalem Überleben zu tun? Viel, denn Tesla tickt bisher nicht wie ein traditioneller Automobilhersteller, sondern eher wie eine Internetfirma wie Apple oder Google. Müllers Argumente erinnern an die Kritik, die dem iPhone bei der Präsentation vor zehn Jahren entgegenschlug: zu teuer, keine richtige Tastatur, Akkulaufzeit zu kurz. Eine Mil-liarde seitdem verkaufter iPhones haben dies widerlegt. Das Problem neuer Produkte ist immer ähnlich: Man kann die Vorteile noch nicht abschätzen, weil man sie noch nicht kennt, im Gegensatz zu den Nachteilen gegenüber dem Bisherigen. Ich lege mich fest: In zehn Jahren fahren die meisten Neuwagen elektrisch. Herr Müller wird sich mit seinen Ankündigungen beeilen müssen – oder bald selbst weg vom Fenster sein.