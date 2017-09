Zoff um den Roboterchef

Neulich traf ich an der Topsoft-Messe in Zürich-Oerlikon zwei Freunde: An seinem Messestand stellt Andreas Von Gunten (dortsein.ch) den Telepräsenzroboter «Double 2» vor: Ein auf einem fahrbaren Ständer montiertes iPad, mit dem man überall durchs Büro fahren und mit den Leuten sprechen kann. Er ist überzeugt: «Jede Firma, die ein Sitzungszimmer hat, braucht auch so einen!» Wenige Meter entfernt auf der Bühne zeigt zufällig Expertin Barbara Josef (5to9.ch) ein Foto des gleichen Geräts und meint: «Wenn spätere Generationen Ausgrabungen machen, sollten wir uns schämen, dass wir 2017 dachten, so sei die Zukunft der Arbeit.» Wer hat recht? Beide. Langfristig Gegnerin Barbara: Wenn in der Firma grenzenloses Vertrauen herrscht, braucht es keinen Roboterchef, der unangekündigt durchs Büro kurvt, um die Länge der Rauchpausen zu kontrollieren. Kurzfristig Roboterfreund Andreas: Weil der Weg dorthin noch lang und der Double ein guter Zwischenschritt ist, damit flexiblere Arbeitsformen überhaupt denkbar werden. So ist es oft mit Innovationen: Es gibt kein Schwarz-Weiss. Trotzdem kommt die graue Zukunft cool daher. Ich hätte gern so einen. Und verspreche, ihn dann auch ins Recycling zu tun.