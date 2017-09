Auf in die Karibik

Die Tristesse dumpfer Volksrhetorik hat im grossen Kanton im Norden gestern punkten können. Ginge man nach deutscher Wahlberichterstattung, könnte man meinen, die Rechtsaussen würden neu die Kanzlerin stellen. Dem knapp 13-prozentigen Wahlanteil der AfD stehen gut 85-prozentige Einträge, Links und Zitate zur Seite. Selbstverständlich sind darunter viele braune Bots – die Lieblingskinder der Twitterkratur. Trotzdem ist es mehr als ärgerlich, dass sich Antidemokratie und Fremdenhass nicht nur automatisiert verteilen, sondern sich viel zu gerne auch in den Leitartikeln tummeln. Wie sonst ist es zu erklären, dass gestern der meistzitierte Satz ein Slogan der AfD war? Viel zu viel wird eben über die AfD geredet, um nach dieser Klage genau dies wieder zu tun. Und so ist es kein Wunder, dass das Volk via Wahlzettel wieder mal Hand an sich selber legen will. Ein Trost bleibt indessen: Angela Merkel bleibt Kanzlerin und somit gibt es – neben all den lauten Männerhorden – wenigstens eine Frau an der Spitze des historisch schweren Nachbarn im Norden. Zudem heisst die neue Koalition wahrscheinlich Jamaika. Klingt nicht schlecht, oder? Eben. Es gab in der Geschichte wirklich schon schlechtere Omen in Deutschland als solche Nomen.