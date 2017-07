Grenzwerte für Staatsdiener

«Ich hab nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht von hier!», meint Methusalix in einem der Asterix-Bände. Dies scheint das Motto vieler Helvetia-narkotisierenden Einbürgerungsgemeinden zu sein. Eine geborene Schweizerin mit türkischem Pass scheitert im Einbürgerungsverfahren in Buchs u. a. daran, dass sie ein «Migros-Kind» ist und nicht im Dorfladen einkauft. Marianne Binder (CVP) findet dies richtig, da Einbürgerungswillige selbst bei derart absurden Kriterien nicht an die Presse gehen dürfen. Heiterefahne, wir leben doch nicht in der Türkei! Dort herrschen solche Sitten, aber nicht bei uns! Wenn ein Staat und seine Repräsentantinnen nach Gutsherrenart herrschen, fällt dies unter das in der Verfassung festgelegte «Schikaneverbot.» Funda Yilmaz bestand zu 100 (!) Prozent den Staatsbürgertest, doch die Behörden fragten: «War es ein Thema zu Hause, dass Sie nicht einen türkischen Freund hatten?» Bei Farbstiften gibt es Grenzwerte, damit sie Kinder nicht vergiften. Wie wäre es mit demokratischen Grenzwerten für die Einwanderungsbehörden? Blöd wie die Schafe scheren sich die Kleinkrämer um ihren absurden Schweiz-Wahn: So blökend schaden sie jedoch uns allen.