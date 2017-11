Vergangene Woche hat ein unbekannter Reicher für 17,8 Millionen Franken die Rolex des ehemaligen Hollywood-Stars Paul Newman ersteigert. Der neue Weltrekord für eine Armbanduhr machte weltweit Schlagzeilen. Häufigster Kommentar: Wahnsinn. Doch die Leute, die so viel Geld für so wenig ausgeben, sind nicht wahnsinnig, sie haben halt Geld.

Was wir beobachten, ist vielmehr die neue Normalität: Die moderne Wirtschaft sorgt dafür, dass eine dünne Oberschicht unfassbar reich wird. Wer in der globalisierten Wertschöpfungskette die strategischen Stellen besetzt, schöpft global ab. Sogar Tennisspieler scheffeln als globale Werbeträger Hunderte Millionen Franken. Diese globale Oberschicht kauft auch ganze Fussballmannschaften, verschiebt unsere Arbeitsplätze, und immer beliebter ist auch der Trick, zuerst ein paar Medienhäuser und dann ganze Wahlen zu kaufen.

Berlusconi hat es in Italien vorgemacht, Trump hat in den USA nachgezogen und BabiŠ zeigt, dass es auch in Tschechiens Demokratie käuflich ist. So gesehen sind die 17,8 Millionen für diese Rolex nur deshalb der Rede wert, weil sie zeigen, wem die Stunde schlägt.