Ibiza, der neue Ballermann

Ibiza ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Sage ich als Eine, welche die Insel dieses Jahr zum ersten Mal besucht hat. Aber, so bin ich, auch ohne es mit eigenen Augen gesehen zu haben, sicher: Früher hatte die Masse mehr Klasse. Die Touristenmasse, meine ich.

Der trashige Eindruck fing schon beim Hinflug an. Statt neben entspannten,sonnenbebrillten Glamour-Hippies in wallenden weissen Leinenkleidern sass ich neben Individuen, die direkt einer RTL II Sendung entsprungen schienen. Es wurde gegrölt und gesoffen, nicht etwa Hierbas, sondern Bier, Bier, Bier in rauen Mengen.

Bei so viel aufgeheizter Stimmung in Kombination mit schlechten Manieren und einigen Promille kam es, wie es kommen musste: Mann begann sich zu prügeln, mitten in der Luft, zwischen Sitzreihe 21 und 22. Zwar konnten die Raufbolde getrennt werden, bevor jemand ernsthaft verletzt wurde, die Polizei wurde dennoch gleich nach der Landung alarmiert.

An Land begegnete ich nicht viel eleganteren Gestalten. Überall schauten Po-Backen raus, wurden Mägen mitten auf die Strasse entleert. Mein Highlight bildete ein junges Paar: Er am ganzen Körper tätowiert und aggressiv kaugummikauend, sie am ganzen Körper operiert und aggressiv ihre falschen Brüste und mehr in einem Ganzkörpernetz mit passendem Tanga zur Schau stellend.

Nur die Preise erinnerten daran, dass wir uns nicht in Lloret de Mar oder am Ballermann befanden. Obschon Mallorca angeblich gerade die Transformation zur Luxusdestination durchmacht. Das könnte erklären, wo die ganzen Prolos auf einmal herkommen. Sie haben einfach die Insel gewechselt.