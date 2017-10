Meine Schüler wetteifern um die gruseligsten Skelette aus der Fantasy Welt. Mein Herz schlägt für schön hergerichtete und herausgeputzte Herrschaften, bei denen einem das Knochengerüst erst im zweiten Moment bewusst wird. Im Angesicht des Todes sind alle gleich und keiner entweicht seiner Stunde. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Dieses Kernstück christlicher Lehre passt so wenig zu den Versprechungen unserer Komsumwelten, dass die Kommerzialisierung von Allerseelen und Allerheiligen im Halloween-Rausch schon nach Ironie anmutet. Manche Christen verurteilen es als heidnisches Treiben. Halloween kommt in der Bibel nicht vor. Aber All Hallows’ Eve, der Vorabend von Allerheiligen, gibt ihm nicht nur den Namen. Die irischen Missionare haben die vorchristlichen keltischen Bräuche und Vorstellungen «getauft» und ihren christlichen Glauben zu Diensten genommen. Den Schlachtfesten setzten sie den Glauben nach Gemeinschaft von Lebenden und Toten auf. Und wer aus Angst vor den Mächten der dunklen Jahreszeit den gruseligen Gestalten seinen Obolus in den Topf legte, tat es nun aus christlicher Barmherzigkeit mit den Armen, die im Winter erst recht arm dran waren.