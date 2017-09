Bildbearbeitung auf dem Android

Wer gerne Fotos mit einem Android Smartphone macht, kennt die Problematik mit der nachträglichen Bildbearbeitung vielleicht: Es gibt bei den Apps bei weitem nicht so eine grosse Auswahl wie für das iPhone. Für Android-Fans kann ich aber Snapseed sehr empfehlen, es ist gratis und bietet jede Menge Funktionen an. Wer ein Adobe-Creative-Cloud-Abo hat, kann auch Ligthroom benutzen. So steht den perfekten Ferienfotos nichts mehr im Weg – auch mit Android.

Kevin Kyburz (27) twittert als @swissky und bloggt auf www.travelhackers.ch