Bildschirmvideos mit dem iPhone machen

Egal, ob man den Kollegen etwas zeigen oder den Grosseltern etwas erklären will: In iOS 11 gibt es nun eine Funktion für iPad und iPhone, mit der man ein Video seines Bildschirms machen kann. Einfach in den Einstellungen auf Kontrollcenter gehen und dort die Funktion «Bildschirmaufnahme» aktivieren. Nun muss man nur noch von unten nach oben streichen und das Kontrollcenter öffnen, um dort die Aufnahme-Funktion zu starten. Nach dem Aktivieren startet die Aufnahme und wird als Video gespeichert.

Kevin Kyburz (27) twittert als @swissky und bloggt auf www.travelhackers.ch