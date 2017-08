Darum ist eine Smartwatch praktisch

Eine Uhr zeigt die Uhrzeit an. Smartwatches machen dies zwar genauso, bieten aber noch so viel mehr Möglichkeiten an. Wer viel Sport treibt oder einfach wissen will, wie viel Schritte er pro Tag macht, ist mit so einer Uhr bestens bedient. Doch auch für Leute, die nicht immer das Smartphone aus der Tasche nehmen möchten, kann eine Smartwatch als Push-Meldestelle perfekt sein, um wichtige Dinge vom Smartphone zu sehen, ohne es hervorzuholen.

Kevin Kyburz (27) twittert als @swissky und bloggt auf www.travelhackers.ch