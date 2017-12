Google Maps selber gestalten

Schon an der Ferienplanung für Weihnachten/Neujahr? Wer gerne ein Land bereist und mit dem Auto, aber auch ÖV unterwegs ist, kann mit Google MyMaps seine eigenen Routen und Stopps erstellen. Basis ist die gewohnte Google Map, die sich so individuell gestalten lässt, damit keine Sehenswürdigkeit vergessen geht. Am Schluss bleibt eine Karte, die viele Details und auch die gesamte Reisezeit anzeigt. Natürlich kann diese offline für die Ferien auf dem Smartphone gespeichert werden.

Kevin Kyburz (27) twittert als @swissky und bloggt auf www.travelhackers.ch