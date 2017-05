Mac-User: Mal wieder ein Passwort vergessen?

Mac User, die ihre Passwörter im System speichern lassen, haben es dank eines kleinen Programm sehr einfach. Nämlich dank der Schlüsselbundverwaltung, die in den Programmen per Suche oder bei den Dienstprogrammen zu finden ist. Wenn ihr das Programm geöffnet habt, nach dem gewünschten Login suchen, z. B. WLAN, Name, Facebook, Twitter usw. Unten im Feld das Häkchen setzen und die Computer-Login-Daten eingeben, dann wird das Passwort in Klartext angezeigt.