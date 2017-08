Wie kommen die Smartphone Leaks ins Netz?

Anfang Jahr und im Spätsommer ist Hochsaison für Smartphone Leaks, denn nur kurze Zeit später werden die Top- Geräte von Apple, Samsung oder Huawei vorgestellt. Da bei so einem Gerät viele Menschen mitarbeiten, gibt es auch viele potenziell undichte Stellen. Oft in der Fabrik, in der das Gerät zusammengebaut wird. Die Erfahrung zeigt, dass Mitarbeiter bereit sind, für ein paar Hundert bis tausend Dollar Bilder zu schicken, die das neue Gerät vor der Veröffentlichung zeigen.

Kevin Kyburz (27) twittert als @swissky und bloggt auf www.travelhackers.ch