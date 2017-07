Feriengrüsse mit Discount

Gehören Sie zu den Glücklichen, die in diesem Sommer verreisen werden? Schön für Sie, ich hoffe, Sie haben Spass! Auch wenn man diese schönen Tage einfach nur geniessen soll, wäre ein kleiner Gruss an die Daheimgebliebenen doch ganz nett. Das Ganze geht momentan sogar etwas günstiger: Weil die Post mit mir vereinbart hat, bei der Nutzung der PostCard- Creator-App zwischen Juli und Oktober dieses Jahres neben der täglichen Gratispostkarte einen 30%-Rabatt auf alle weiteren kostenpflichtigen Postkarten zu geben. Das heisst, statt 2 zahlt man nur 1.40 Franken. Ohne je einen Stift aus der sandigen Strandtasche zu klauben, können Sie Schnappschüsse (von solchen, die nach 2 Uhr morgens entstanden sind, rate ich ab), Landschaftsaufnahmen oder was auch sonst der Ansicht wert scheint, mit einem lieben Gruss an Familie und Freunde verschicken. Was Sie brauchen, ist einzig eine funktionierende Internet-Verbindung (Achtung beim Roamen – lieber über WLAN!). Wir finden es doch alle herrlich, wenn zwischen all den Rechnungen und Werbebriefen mal eine an uns persönlich gerichtete Postkarte steckt, stimmts?