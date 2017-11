Rabatte für Kinder erwünscht

Letzten Donnerstag war Zukunftstag. Auch mich besuchte die Zukunft, in Form von vier aufgestellten 6.- und 7.-Klässlern. Natürlich hat es mich interessiert, was diese Jungen über die Preise denken. Marc: Findet ihr nicht auch, dass Popcorn im Kino viel zu teuer ist? Und auch die Getränke sind sehr teuer. Julia: Alle, die gern lesen, wissen, dass Bücher viel zu teuer sind. Einige kosten über 20 Franken. Zu viel für mein Sackgeld. Noel: Computer haben einen relativ hohen Preis. Wie Laptops. Für beide interessiere ich mich extrem und hoffe, dass die Preise sinken. Marvin: Die Handys sind zu teuer. Jugendliche, die ein Handy kaufen wollen, müssen für ein leistungsfähiges Handy sehr viel zahlen. Die Games sind auch fast alle teuer – jedenfalls, wenn man nur Sackgeld hat. Alle: Sport macht vielen Leuten Spass. Aber gute Sportschuhe kosten viel Geld. Weil Kinder noch nicht so viel Geld haben wie Erwachsene, wäre es schön, wenn es mehr Kinderrabatte gäbe. Kritische junge Konsumenten, die vier. Gefällt mir.