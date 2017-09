Die besten Flaschen

Cassis, Maudet und Moret. Haben sich Deutschschweizer vor einigen Wochen noch gefragt, ob es sich dabei um Weissen oder Roten handelt, wissen jetzt alle: Es sind die Bundesratskandidaten der FDP. Pünktlich zur Weinlese präsentierte die Fraktion der Wirtschaftspartei ihre besten Flaschen. Stilecht in der Heimat der Neuenburger Chasselas-Reben. Fleissig wird spekuliert, welcher der drei die meisten Kopfschmerzen verursachen wird. Von den Medien wurde für alle ein passendes Etikett entworfen – schliesslich will der Schweizer heutzutage genau wissen, was drin ist. Ob Kranken-Cassis heilende Kräfte hat? Ob die kühle Moret trotz Unterhaltsklage am Bundesgericht richtig temperiert ist und ob der omnipräsente, dynamische Maudet am Ende noch Luft braucht. Spätestens bei den Degustationen ... äh ... Hearings werden wir es wissen. Und am 20. September bestimmt die Bundesversammlung, wer von den dreien den Bundesrats-Zapfen bekommt.