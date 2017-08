Gewichtige Probleme

Seit wann ich in den Ferien bin? Seit ungefähr fünf Kilo. Ich liege am Strand und lese in einer Frauenzeitschrift, dass Magermodels total out sind. «Big» sei das neue «beautiful», als Beweis ist ein Foto von Beth Ditto abgedruckt. Dasselbe habe ich schon vor einem Jahr gelesen. Und vor zwei Jahren auch. Das neue Plus-Size-Körperbild scheint ein wiederkehrendes Sommermärchen zu sein und etwa so nachhaltig wie die Erdbeer-Diät der Brigitte. Für die 3000-fränkigen Taschen und die neusten Schuhe in ebendieser Zeitschrift werben nämlich ausnahmslos Mädels mit mehr sichtbaren Rippen als meine gegrillten Spareribs gestern Abend. Mir egal, ich sehe mich eben als Trendsetterin und bestelle noch ein Club-Sandwich extra large mit Pommes.

Ein bisschen Speck im Urlaub ist doch klasse: Die Extra-Kilos geben besseren Auftrieb beim Schwimmen, und ausserdem ist es ganz praktisch, den Schwimmring am Strand stets dabeizuhaben.