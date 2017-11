Der neue Fahrplan

Gestern wurde wieder einmal zum neuen Fahrplan informiert. Neben all den neuen Verbindungen und digitalen Neuerungen zum SwissPass war auch die Entwicklung der Mobilität ein Thema.

So ist es wahrscheinlich nicht gewagt zu sagen, dass wir auch künftig pünktlich und zuverlässig unterwegs sein wollen. Doch worin wir unterwegs sein werden, ist man sich nicht wirklich einig. Werden wir gebeamt werden wie anno dazumal bei «Raumschiff Enterprise», gut illustriert oder nur noch fliegen, rasen oder schleichen, selbstverständlich autonom? Dies die vielen Fragen, denen sich derzeit auch eine Ausstellung im Verkehrshaus in Luzern widmet. Auch dort sind futuristische Visionen zu bewundern, die bis ins Jahr 2057 projizieren. Eindrücklich wird da gezeigt, wie wir auch in Zukunft immer schneller, energiesparender und erst noch super bequem unterwegs sein werden. Aber wollen wir das so genau wissen? So als Science- Fiction vielleicht schon. Bis dahin interessiert mich, ob der Zug ab Zollikon immer noch .04, .20, .34 und .50 fährt oder ob meine Anschlüsse auch tatsächlich klappen. Oder auch, ob es nun Kaffee im Speisewagen gibt oder nicht. Die unmittelbare Zukunft ist also eigentlich recht einfach.