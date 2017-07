Fahrzeugstörung mal anders

Gestern war ich nach langer Zeit wieder mal mit dem Auto unterwegs. Rund einen Kilometer von zu Hause entfernt ertönt plötzlich dieses Rumpeln. So uneben kann die Fahrbahn ja nicht sein, denke ich – eine Reifenpanne! Gleichzeitig regnet es in Strömen und es ist Mittagspausen-Zeit. Nun hat mich auch einmal eine «Fahrzeugstörung» erwischt, wie wir sie ab und zu auch mit unserer Flotte der SBB haben. Aber im Gegensatz zum Schienenverkehr läuft um mich herum der Verkehr weiter, es spritzt viel Wasser von der Fahrbahn und ich habe das Gefühl, die geben alle noch speziell Gas, um ja nicht schauen zu müssen. In der Garage, aus der das Auto stammt und die nicht mal so weit weg ist, hat jemand das Telefon abgenommen. Ein junger Mann kommt angerast, hat in fünf Minuten ein Ersatzrad montiert und ich kann zur Garage fahren, um mir einen neuen Reifen aufziehen zu lassen. Obendrauf bekomme ich einen Kaffee serviert. Ich muss sagen: Tolle Dienstleistungs-Mentalität, da können wir uns alle ein Stück davon abschneiden. Vielleicht fangen wir mal mit dem Kaffee an und starten mit dem Wagenheber-Training, denn ich hätte garantiert eine Stunde dafür gebraucht, das Rad zu wechseln!