Streckenunterbruch zum Zweiten

Vor zwei Wochen habe ich über den Streckenunterbruch in Deutschland bei Raststatt geschrieben, der auf den Güterverkehr grosse Auswirkungen hatte. Ein solcher Unterbruch hat auch auf den Personenverkehr einen grossen Einfluss, und das nicht nur auf der unmittelbar betroffenen Strecke. Dazu habe ich viele Zuschriften erhalten: zu Recht! Denn wenn die ICEs der Deutschen Bahn nicht bei uns an der Grenze in Basel eintreffen, dann fehlen sie auch auf unseren innerschweizerischen Verbindungen nach Interlaken, Zürich und Chur, was vielen Pendlern negativ aufgefallen ist. Denn die Ersatzzüge, die wir einsetzen müssen, sind nicht mehr neusten Datums und mit einem ICE oft nicht zu vergleichen. Das führt zu vielen negativen Reaktionen. Aber gleichzeitig wäre es auch nicht möglich, einen neuen und modernen Zug als Ersatzzug in Reserve zu halten, weil wir dann zu teuer würden. Und mit einem so langen Unterbruch haben wir in keinem Einsatzszenario für unseren Ersatz gerechnet. Normalerweise kommen diese Züge vereinzelt zum Einsatz, und die Reaktionen halten sich in Grenzen. Ich hoffe, dass der Unterbruch wie versprochen am 6. Oktober endet und wir unsere Ersatzzüge wieder auf die Reservebank schicken können!