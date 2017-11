«Betrügt mich meine Frau?»

Meine Frau (35) und ich (35) sind seit zwölf Jahren ein Paar, seit fünf Jahren Eltern. Meine Frau hat in der Schwangerschaft massiv zugenommen. Durch das Übergewicht und die Mutterrolle stürzte sie in eine Depression. Ich habe sie stets unterstützt, wo es nur ging. Nun hat sie 25 Kilo abgenommen, aber unser Leben ist aus den Fugen geraten: Sie geht immer mit dem gleichen Arbeitskollegen bis in die Morgenstunden in den Ausgang und belügt mich, wo sie war. Sie sagt, es sei nur freundschaftlich, aber warum lügt sie dann? Ist es legitim, ihr nachzuforschen, um Gewissheit zu haben? Roger

Lieber Roger

Deine Frau hat in den letzten Jahren offenbar an Körper und Geist massive Prüfungen durchlebt. Jetzt beflügelt sie ein vermeintlich neues Leben, und sie verhält sich wie ein Teenager, der ohne Rücksicht auf Verluste Freiheit, Spass und sich selbst sucht.

Es braucht von dir jetzt einerseits Stärke und Klarheit, damit dir nicht naiv ein Bär aufgebunden wird, andererseits kann zu viel Druck deine Frau noch mehr von dir entfernen und das Ende der Beziehung bedeuten.

Es ist mehr als verständlich, dass du dich danach sehnst, Gewissheit zu haben. Es ist aber ein heikles Spiel, eine potenzielle Betrugsgeschichte zu einem Detektivfall zu machen. Spionageaktivitäten bringen nämlich keine Klarheit darüber, was innerhalb eurer Beziehung passiert, und das ist schliesslich der Ort, wo ihr wirklich hinschauen müsst.

Beweise mögen dir im Moment wie eine potente Waffe vorkommen, die dir in einer machtlosen Situation Stärke gibt. Aber das macht eure Diskussion nicht besser, nur verbissener. Sag deiner Frau klipp und klar, dass die aktuelle Situation für dich untragbar ist. Und zwar egal, wie weit sie wirklich geht.

Appelliere an sie, dass ihr die Situation als Paar meistert, idealerweise in einer Beratung.