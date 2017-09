«Er wohnt noch bei seiner Ex»

Ich (23) habe mich in einen Mann (30) verliebt und er sich auch in mich. Leider war er schon vergeben. Er sagte aber, dass es mit seiner Freundin keine Zukunft gebe. Nach einer längeren Pause habe ich ihn wiedergesehen, und er meinte, er habe mittlerweile Schluss gemacht. Ich war überglücklich, und wir haben die gemeinsame Zeit sehr genossen. Allerdings wohnt mein Freund noch mit seiner Ex zusammen. Kürzlich war ich bei ihm in der Wohnung, es hat noch überall Bilder von den beiden und auch Zettel mit Liebesbotschaften. Ich bin total verunsichert. Selina

Liebe Selina

Jeder Mensch hat sein eigenes Timing und seine eigene Art und Weise, wie er die Verbindung zu einem wichtigen Menschen abschliesst. Überlappen sich ein Beziehungsende und ein Anfang, ist Fingerspitzengefühl von allen gefragt.

Ein Auszug und eine Wohnungsauflösung von heute auf morgen sind zwar theoretisch möglich, ein Garant für eine bis tief ins Herz vollzogene Trennung sind solche grossen Gesten aber auch nicht.

Stell dich der Tatsache, dass du bei eurem Wiedersehen wohl etwas naiv warst, was die Verfügbarkeit dieses Mannes anging. Möglicherweise gilt das sogar für ihn selbst.

Du kannst diesem Mann nicht vorschreiben, wie er seine Trennung gestalten soll. Du kannst dich nur abgrenzen. Sage ihm klar und mit realistischen Erwartungen, was es von deiner Seite braucht, damit du mit ihm etwas aufbauen kannst.

Sei unmissverständlich, dass es jetzt Taten braucht, die seinem Ablösungsprozess Substanz geben. Sei vorsichtig, wie weit du verfügbar sein willst, so lange seine Trennung auf Versprechungen basiert und nicht auf Taten. Denn wenn er dich auch ohne einen klaren Schnitt haben kann, birgt das die Gefahr, dass er es sich anders überlegt, sollte die erste Euphorie zwischen euch erst mal erkaltet sein.