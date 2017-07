«Flirten, obwohl sie vergeben ist?»

Im Café, in dem ich (32) öfters Gast bin, arbeitet eine Frau, die ich mega hübsch finde. Letzte Woche habe ich dann allen Mut zusammengenommen und ihr das auch gesagt. Sie meinte dann lachend, dass ihr Freund da gleicher Meinung sei. Ich habe dann versucht, das Ganze zu retten, indem ich ihr gesagt habe, es sei nur als unverbindliches Kompliment gemeint gewesen. Wie soll ich da nun weitermachen? Soll ich sie einfach in ein paar Monaten nochmals ansprechen? Oder soll ich mir am besten gleich eine neue Stammbeiz suchen? Michi

Lieber Michi

Bitte gib dein Stammlokal nicht auf. Was passiert ist, mag für dich zwar unangenehm gewesen sein, aber es ist nichts, wofür du dich schämen müsstest. Du hattest den Mut, dich für dein Glück einzusetzen, und du hast das auf absolut korrekte Art und Weise gemacht.

Der Dialog, den du mit dieser Frau hattest, zeigt schön, dass man auch einen missglückten Flirtversuch mit Humor nehmen kann. Wenn du dort jetzt nicht mehr auftauchst, dann weist du dir selbst unnötig eine Schuld zu, und es dürfte dir in Zukunft nicht wirklich leichter fallen, eine andere Frau anzusprechen, wenn du aus einem Misserfolg mehr machst, als er wirklich ist.

Es spricht zwar nicht grundsätzlich etwas dagegen, nach angemessener Zeit nochmals einen Versuch zu wagen. Du musst dir allerdings bewusst sein, dass du damit eine bereits gesetzte Grenze überschreitest und die Absage dann vielleicht nicht mehr ganz so herzlich serviert wird. Denk daran, dass sich Männer und Frauen, die in der Gastronomie arbeiten, oft einiges an Anmachen gefallen lassen müssen.

Da punktest du langfristig eher mit Respekt als dadurch, dass du hartnäckig ihren Beziehungsstatus ignorierst. Zudem weiss die Frau jetzt, dass du Interesse hast. Hat sie es irgendwann auch, kann sie den ersten Schritt machen.