«Ich sehne mich nach einer Frau»

Ich (42) war lange mit einem Mann verheiratet, aber seit meiner Jugend immer nur so richtig in Frauen verliebt. Ich sehne mich nach einer Partnerin, aber ich verliebe mich stets in Frauen, die hetero oder sonst unerreichbar sind. Ich bin zwar auf einer Datingplattform für Gleichgeschlechtliche, fühle mich aber nicht wohl dort. Ich bin zwar dankbar, dass ich mich verlieben kann, aber mir fehlt eine richtige Partnerin. Ich bin auch unsicher, ob und wie ich mich diesen Frauen gegenüber outen soll. Nicole

Liebe Nicole

Es wirkt, als würdest du in deinem Liebesleben permanent auf der Bremse stehen. So, als würdest du eine mögliche Liebe von Anfang an begrenzen, indem du dich auf Frauen fokussierst, mit denen du so oder so nicht aufs Ganze gehen kannst. So ein Prozess kann unbemerkt im Hintergrund ablaufen.

Kehr zu dir selbst zurück. Offenbar hattest du dein Coming-out noch nicht. Lass dich nicht dazu drängen, aber arbeite daran, mit dir selbst im Reinen zu sein. Was ist deine Haltung zu Homosexualität, generell und zu deiner eigenen? Was die deines Umfelds? Hast du für dich vollumfänglich angenommen, dass du Frauen liebst?

Es mag ein Zufall sein, aber du erwähnst in deinem Mail kein einziges Mal «Ich bin lesbisch». Wenn du aber selbst nicht komplett zu deiner Homosexualität stehen kannst, wird es schwierig, dich einer Frau als mögliche Partnerin zu präsentieren.

Eine lesbische Beziehung zu leben, kann ein wichtiger Schritt sein bei der Festigung deiner sexuellen Identität. Wenn du mit deiner Orientierung aber immer noch haderst, ist das keine gute Basis für eine Partnerschaft und von aussen vermutlich auch spürbar. Komm mit deiner Homosexualität ins Reine. Befass dich mit dem Thema, such deinen Platz darin, und beobachte, wie sich die Partnersuche verändert.