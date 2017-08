«Mein Freund kommt viel zu früh»

Ich (38) bin seit fast zwei Jahren mit meinem Freund (46) zusammen. Alles ist perfekt, ausser der Sex. Mein Freund kommt nach nicht einmal einer Minute. Er meint, dass es ein Kopfproblem sei. Er versucht, sich auf mich zu fokussieren, aber das klappt nicht. Er war auch schon beim Arzt und hat Tabletten bekommen, ähnliche wie Viagra. Aber weil er Schmerzen bekam, nahm er sie nur einmal. Jetzt wollte ich ihn zu einer Tantra- oder Sexberatung schleppen, aber dazu hat er auch keine Lust. Aktuell herrscht Funkstille zum Thema. Welche Optionen gibt es noch? Anna

Liebe Anna

Als Erstes solltest du aufhören, deinen Freund irgendwohin schleppen zu wollen. Denn auch wenn es verständlich ist, dass du unzufrieden bist und ihm helfen möchtest, so trifft vermutlich genau dieses hartnäckige Engagement eine ohnehin schon empfindliche Stelle bei ihm.

Dein Freund steht vor dem Problem, dass er seine Sexualität und konkret seinen Orgasmus nicht so gestalten kann, wie er es will. Wenn du nun Druck auf ihn ausübst und ihn mit Informationen und Pflichten zu diesem Thema überfrachtest, nimmst du ihm damit auch noch die Kontrolle darüber, wie er das Problem anpacken soll.

Löse dich von der Idee, dass jede Veränderung und Verbesserung über deinen Freund passieren muss. Nimm selbst Hilfe in Anspruch, statt weiter an ihm zu zerren. Frage dich, allenfalls mit Unterstützung eines Profis, was es für dich bedeutet, dass ihr das Problem nicht wie erhofft aus der Welt schaffen könnt.

Übernimm Selbstverantwortung, indem du dich fragst, wie du deine Solosexualität und eure Paarsexualität verbessern kannst, ohne dass sich eine Veränderung um die Erektion deines Freundes dreht.

Möglich, dass dies deinen Freund inspiriert, wieder selbst aktiv zu werden. Handeln solltest du aber jetzt erst mal für dich allein.