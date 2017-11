«Meine Eltern sabotieren uns»

Ich (22) werde trotz meines Alters immer noch sehr von meinen Eltern bevormundet. Da ich Studentin bin, lebe ich bei ihnen. Ich kann nicht bei meinem Freund übernachten, weil sie befürchten, mein Studium leide darunter. Ich kann so fast keine normale Beziehung führen, und mein Freund und ich streiten deshalb auch öfters. Ich habe oft daran gedacht, eine Stelle zu finden und auszuziehen, aber bisher fehlte mir der Mut dafür. Wie mache ich meinen Eltern klar, dass ich eine erwachsene Frau bin? Vanessa

Liebe Vanessa

Es ist mühsam und anstrengend, wenn man als Paar um gemeinsame Zeit kämpfen muss. Es greift aber zu kurz, wenn du die Situation darauf reduzierst, dass dich deine Eltern nicht altersgemäss behandeln. Der Kern des Problems ist nämlich deine Wohnsituation und die dadurch bestehende Abhängigkeit.

Natürlich kannst du nochmals an deine Eltern appellieren, die Spielregeln eures Zusammenlebens zu überdenken, wenn Ausziehen wirklich keine Option ist. Aber es ist unklug, die Verantwortung für die Verbesserung deiner Situation primär bei ihnen zu sehen.

Pass deine Strategie an, wenn du deine Eltern davon überzeugen willst, dass du mit gelockerten Hausregeln umgehen kannst. Lös dich selbst aus der Rolle des bevormundeten Kindes, indem du nicht an ihnen zerrst, sondern dich ehrlich erkundigst, was genau sie befürchten. Nimm ihre Sorgen ernst, statt sie nur als lästig abzutun, und versuch auf Ängste konstruktiv einzugehen.

Nimm auch deinen Freund in die Pflicht. Es nützt keinem von euch, wenn er schmollt und Druck auf dich macht. Ermuntere ihn, seine Beziehung zu deinen Eltern zu verbessern, damit sie ihn als verantwortungsvollen Partner erleben können.

Hilft alles nichts, musst du dein Lebensmodell überdenken und allenfalls die Verantwortung selbst tragen, indem du ausziehst.