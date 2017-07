«Nach dem ersten Date ist immer Schluss»

Nachdem ich (32) nach einer mehrjährigen Beziehung längere Zeit glücklich Single war, hätte ich seit ein paar Monaten wieder Lust auf eine Partnerschaft. Ich bin auf diversen Datingseiten angemeldet und habe auch immer wieder Dates. Mein Problem ist, dass nach dem ersten Date bisher immer Schluss war. Manchmal ist mir das ja auch recht so, aber oft denke ich, dass das Date doch gut gelaufen ist und man sich noch etwas mehr Zeit hätte geben können. Meine Kolleginnen meinen, das sei heute einfach so, aber ich habe Mühe, mich in diesem System wohlzufühlen. Nadine

Liebe Nadine

Viele Männer und Frauen beklagen sich, dass sich Dating heute oft wie Serienarbeit anfühlt. Ein möglicher Grund ist, dass Datingportale einem vorgaukeln, dass jederzeit eine unbegrenzte Zahl an tollen Partnern auf einen wartet. Darauf lassen sich viele Suchende nur zu gern ein und hüpfen von Date zu Date.

Es bringt dir nichts, wenn du dich über das System beschwerst oder dich darüber ärgerst, dass sich deine Dates nach deinem Geschmack nicht genug Zeit fürs Kennenlernen nehmen. Denn ändern kannst du weder die Grundprinzipien des Onlinedatings noch die Einstellung möglicher Partner.

Sei dir stattdessen klipp und klar bewusst, welche Vor- und Nachteile Onlinedating hat, und entscheide dich dann, ob es wirklich zu deiner Vorstellung von einer einigermassen genussvollen Partnersuche passt. Tut es das nicht, meldest du dich lieber ab und suchst dir eine Alternative.

Bau auf dem glücklichen Singleleben auf, das du offenbar bisher geführt hast. Oft muss man persönliche Routinen nur leichtanpassen, um vermehrt neue Leute kennenzulernen, oder du könntest es mit einer Singlereise versuchen. Eine Erfolgsgarantie gibt es auch dort nicht, aber vielleicht findest du so ein entschleunigtes Dating, das dir mehr entspricht.