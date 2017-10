«Rettet uns eine offene Beziehung?»

Mein Freund (25) und ich (29) sind knapp vier Jahre zusammen. Wir passen gut zusammen, lieben uns und machen regelmässige Paargespräche. Trotzdem zweifle ich immer wieder an der Beziehung. Vor allem, weil ich Lust auf andere Männer habe. Als ich meinen Freund auf eine Beziehungsöffnung angesprochen habe, wurde er sehr traurig und lehnte es ab. Ich weiss nicht, was ich machen soll. Tina

Liebe Tina

Viele Männer und Frauen interpretieren es als Alarmsignal, wenn sie Lust auf andere verspüren, während sie in einer Beziehung leben. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. So macht es zwar Sinn, sich über die eigene Partnerschaft Gedanken zu machen, wenn man mental nur noch an anderen hängt. Aber eine gewisse Offenheit und Lust auf andere ist einfach nur normal. Jetzt musst du herausschälen, welche Rolle diese Lust auf andere wirklich in deinem Leben spielt. Denn deine Reaktion muss fein auf die aktuelle Situation, deine Erwartungen und deine Werte abgestimmt sein.

Geht es bei deiner Lust um einen klaren Wunsch, der auf baldige Erfüllung drängt? Oder symbolisiert sie eher eine diffuse Unsicherheit, die dich plagt, während sich in eurer Beziehung ein Alltagstrott eingespielt hat?

Viele Menschen tun sich schwer damit, zu akzeptieren, dass sie in Bezug auf ihr Liebesleben nicht alles haben können. Konstanz und eine liebevolle, stabile Partnerschaft sind nun mal oft an Monogamie gekoppelt. Abenteuer und wechselnde Partner sorgen dagegen für Aufwand und Unruhe, so prickelnd sie auch sein mögen. Prüfe diesbezüglich deine Prioritäten. Gib deinem Freund Zeit, die erste Verletzung, die dein Wunsch bei ihm ausgelöst hat, zu verarbeiten. Bleibt aber im Gespräch, was das Thema Lust auf andere betrifft. Mit euren Paargesprächen habt ihr ein gutes Forum etabliert, um das zu tun. Nutzt es.