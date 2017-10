«Was ist ihr Motiv?»

Meine Freundin (28) und ich (34) sind seit ein paar Wochen zusammen. Wir haben uns online kennengelernt. Ich war von Anfang an sehr offen und korrekt zu ihr und habe meinen Account vom Netz genommen, als wir zusammenkamen. Durch Zufall habe ich nun erfahren, dass ihr Profil noch aktiv ist. Ich verstehe nicht, warum sie das macht. Soll ich sie darauf ansprechen oder zuerst auf weitere Hinweise warten? Dominik

Lieber Dominik

Die Ansichten, wie man mit einem Datingaccount umgehen soll, nachdem man eine Beziehung begonnen hat, sind sehr unterschiedlich. Manche Männer und Frauen löschen ihr Profil in einem feierlichen Akt, andere hingegen ohne gross darüber nachzudenken. Wieder andere lassen es laufen, ohne wirklich einen Gedanken dran zu verschwenden.

Andere behalten einen Account ganz bewusst, weil sie sich sonst eingeschränkt fühlen.

Du weisst nicht, in welche Kategorie deine Freundin fällt. Aktuell überträgst du ihr einfach deine Werte an Ansprüche und gehst davon aus, dass das, was für dich gilt, auch in ihren Augen so sein soll.

Du betonst, dass du offen und korrekt zu ihr seist. Bei aller Offenheit scheinst du dich aber trotzdem ohne ihr Wissen mit ihrem Profil auseinandergesetzt zu haben. Zudem ziehst du in Erwägung, sie auszuspionieren. Gerade transparent bist du damit auch nicht.

Es geht nicht darum, so zu tun, als ob ein faires Verhalten nur dann möglich wäre, wenn man jeden hintersten Winkel seines Selbst mit einem Partner teilte. Hinterfragen solltest du deine Idee mit dem Abwarten aber trotzdem, wenn dich das Vorhandensein ihres Profils offensichtlich stört.

Teile deiner Freundin mit, dass du dein Profil mittler-weile bewusst gelöscht hast, und stell klar, dass du diesbezüglich auch etwas von ihr erwartest. Erst dann habt ihr eine Basis, auf der ihr darüber diskutieren könnt, was gelten soll.