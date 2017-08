«Was passiert bei einer Hodenmassage?»

Ich (17) möchte gerne wissen: Was passiert genau bei einer Hodenmassage? Manchmal kribbelt es, und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Meine Freundin hat das mal bei mir gemacht. Es war grossartig, und es interessiert mich nun, was da genau passiert ist. Andere Frauen sollten das bei ihren Freunden unbedingt auch machen. Michael

Lieber Michael

Deine Frage ist insofern knifflig zu beantworten, weil nicht ganz klar ist, was du unter einer «genauen» Antwort verstehst. Grundsätzlich ist es so, dass bei einer Massage die Nerven der betreffenden Körperzone gereizt werden. Es wird ein biochemischer Prozess ausgelöst und im Gehirn rückgemeldet. Das Gehirn reagiert dann seinerseits auf diese Signale und schüttet ebenfalls Botenstoffe aus, die wiederum bestimmte Effekte im Körper haben.

Ein solcher Effekte, der durch Streicheln und Massieren ausgelöst wird, ist oft die Entspannung der Muskulatur und damit eine erhöhte Durchblutung. Ein Körperteil, der gut durchblutet ist, ist in der Regel empfindsamer.

Ob eine bestimmte Berührung als positiv erlebt wird, ist aber nicht nur von Mensch zu Mensch verschieden, sondern es hängt auch von der Situation ab. Es kann also sein, dass sich an manchen Tagen bestimmte Berührungen gut anfühlen, an anderen wiederum gar nicht.

Deine Freundin hat mit der Hodenmassage offensichtlich etwas entdeckt, das dir grossen Spass macht. Kostet das aus, so oft ihr beide Lust darauf habt. Nehmt diese Entdeckung zudem als Motivation, eure Körper gegenseitig immer weiter zu erkunden.

Dass du anderen Männern auch entsprechenden Genuss wünschst, ehrt dich. Es gibt jedoch viele Männer, die Berührungen an ihrem Hodensack gar nicht schätzen. Für sie wäre eine solche Massage dann eher eine Stressreaktion. Sexueller Genuss ist also immer relativ.