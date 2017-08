«Wie kann ich um ihn kämpfen?»

Mein Partner (26) verliess mich (23) nach über drei Jahren Beziehung. Er fühle sich eingeengt und könne bei mir nicht der sein, der er ist. Für mich brach eine Welt zusammen. Wir hatten es nicht immer einfach, jedoch auch wunderschöne Zeiten. Ich liebe diesen Mann, und ich werde ihn nicht kampflos aufgeben, was ich ihm auch sagte. Ich weiss nur nicht wie ich das umsetzen kann. Corina

Liebe Corina

Für eine schöne Beziehung braucht es zwei. Will nur der eine, wird die Partnerschaft instabil und bricht schliesslich zusammen. Gegen dieses Grundprinzip kann man nur bis zu einem gewissen Grad ankämpfen.

Aus deinem Mail ist nicht klar ersichtlich, an welchem Punkt der Auflösungsphase ihr genau steht. Manchmal ist die Ankündigung des Beziehungsendes ein Warnsignal, weil sich jemand nicht mehr zu helfen weiss. Manchmal hat die Person die Beziehung in diesem Moment innerlich schon vor Monaten verlassen. Kläre, ob sich dein Partner auf Gespräche einlassen kann. Tut er das, ist es wichtig, dass diese einen offenen Ausgang haben.

Also dass sie nicht unverrückbar dazu dienen, dass ihr ein Paar bleibt, auch wenn du dir das wünschst. Manchmal ist das Beste, was man erreichen kann, sich in Anstand voneinander zu verabschieden. Du magst den Wert dieser Option jetzt vielleicht nicht sehen, aber er ist nicht zu unterschätzen. Mach dir zudem bewusst, was «kämpfen» eigentlich genau heisst, wenn ein Partner Nein zu einem gemeinsamen Leben sagt. Kämpfen bedeutet dann nämlich Gewalt, und Gewalt sollte nie die Basis einer Partnerschaft sein. Erfüll deinem Partner seinen innigsten Wunsch. Dieser ist, dass er mit seinen Bedürfnissen gehört wird und Raum bekommt. Beweise, dass du ihm diesen geben kannst, und schau, ob er auf dein Angebot, die Situation zu klären, eingeht.