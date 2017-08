«Wie nehme ich Kontakt auf?»

Ein Arbeitskollege gefällt mir (24) unglaublich gut. Persönlich hatte ich noch nie mit ihm zu tun, und jetzt frage ich mich, wie ich am besten Kontakt aufnehmen soll. Ihn privat anzusprechen, scheint mir schwierig, weil wir zusammen arbeiten. Geschäfts-Mail oder Facebook kommen mir aber auch seltsam vor. Wäre unsere Beziehung überhaupt erlaubt? Simone

Liebe Simone

Ein Arbeitgeber kann eine Beziehung am Arbeitsplatz nicht verbieten. Er hat allerdings ein Recht darauf, dass ein Liebespaar seine Pflichten weiter erfüllt und dass niemand unfair behandelt wird. Wie weit eine Liebe am Arbeitsplatz Massnahmen erfordert, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Positionen die betroffenen Leute in der Firma haben und wie sie die Beziehung gestalten.

Es geht ohnehin erst einmal darum, dass du überhaupt zu handeln anfängst. Je länger du träumst, desto grösser ist die Chance, dass du diesen Mann und eine Beziehung mit ihm glorifizierst, ohne Näheres über ihn zu wissen.

Wäge die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden ab: Ein E-Mail oder eine Message über Social Media ersparen dir zwar zunächst persönlichen Kontakt, was entlastend sein kann. Aber solche Kontaktaufnahmen können hohl und willkürlich wirken. Den Mann direkt anzusprechen, mag dir als riesige Hürde vorkommen.

Es hat aber den Vorteil, dass du in vielen kurzen Begegnungen locker etwas aufbauen kannst. Sei es durch Fragen, Komplimente oder Kommentare. Mach dir klar, dass du an jeder Art der Kontaktaufnahme einen Makel finden kannst, wenn du nur lange genug suchst. Denk deshalb nicht zu weit und nicht schon an eine mögliche Beziehung, sondern nimm erst einmal Kontakt auf, um dich dann Schritt für Schritt vorzutasten.