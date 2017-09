«Wieso habe ich keine Lust?»

Eigentlich ist mir Sex sehr wichtig, aber seit mein Mann und ich (27) Eltern geworden sind, habe ich einfach keine Lust mehr. Ich bin am Abend schlicht zu müde. Dabei sind wir beide doch noch jung und müssten sexuell auf dem Höhepunkt sein. Etwas Neues zu probieren, geht nicht, weil ich mich nicht dazu aufraffen kann. Ich frage mich einfach, wieso ich so gar keine Lust habe. Bettina

Liebe Bettina

Wie viel Lust eine Person hat oder wie oft sie Sexualität auslebt, lässt sich nicht am Jahrgang ableiten. Und dass dir Sex prinzipiell wichtig ist, ist zwar eine gute Basis, aber an sich noch kein Garant dafür, dass er auch stattfindet.

Viele Männer und Frauen sind überzeugt, dass Sex einfach so passiert, wenn die Umstände passen. Also wenn man beispielsweise den Partner attraktiv findet oder liebt, oder man sonst irgendwelche Kriterien erfüllt. In Tat und Wahrheit braucht es aber weit mehr.

Für die meisten Menschen bricht eine romantische oder erotische Welt zusammen, wenn man ihnen erklärt, dass man Sex ab einem gewissen Punkt in einer Beziehung oft genau so priorisieren oder organisieren muss wie den Gang ins Fitnessstudio oder den Besuch eines Konzerts. Aber gerade wenn Zeit und Energie knapp sind – und davon können die meisten jungen Eltern ein Lied singen –, geht es ohne einen bewussten Effort einfach nicht.

Mit der Lust ist es dann nochmals eine ganz eigene Geschichte. Sie ist launisch und kann fehlen, auch wenn man sich im Alltag ein noch so grosszügiges erotisches Zeitfenster einplant. Gerade Frauen müssen oft erst lernen, Lust zu kultivieren, statt nur auf sie zu warten.

Gestaltet eure Sexualität aktiv, statt einfach nur auf sie zu warten. Wenn du damit überfordert bist, kann eine Beratung helfen. Diese kann Spass machen und könnte euer erstes bewusst geplantes Lustprojekt sein.