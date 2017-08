Als gings nur ums Geld

Auffällig oft war in der Live-Übertragung aus dem Letzigrund («Weltklasse Zürich») von der Zahl 50 000 die Rede. Die Reporter von SRF 2 wurden nicht müde, sie jeweils ausdrücklich zu erwähnen, wenn ein einzelner Wettkampf abgeschlossen war. Es handelte sich um die Summe, in Dollar, die dem Sieger zustand. Jene Summe, die er mit dem Sieg aus dem «Jackpot» hob. Es entstand der Eindruck, der Sinn der Veranstaltung erfülle sich in der Verteilung von Wertpapieren. Dass es den Leichtathletinnen und Leichtathleten weniger darum gehe, am schnellsten zu laufen, am höchsten zu springen und am weitesten zu werfen, sondern um den tiefsten Griff in die Prämienkasse. Es war sicher nicht die böse Absicht der Reporter, den Sportlern Selbstaufopferung und Enthusiasmus abzuerkennen. Zumal 50 000 Dollar ein Betrag sind, für den ein Ronaldo nicht einmal aufläuft. Aber die Repetition einer für diese Gala zweitrangigen Information nervte.