Beckham, der Messias

Vor zwei Jahren unternahm David Beckham eine zehntägige Flugreise um den Erdball und ging siebenmal von Bord: in Papua-Neuguinea, Kathmandu, Djbouti, Buenos Aires, auf der Antarktis, in Miami und London. Und verkaufte die Botschaft der Unicef, den Fussball, das Label Beckham. Er spielte im Dschungel, auf Eis und im Flüchtlingslager mit unterernährten Kindern, Wissenschaftlern und College-Girls. Besichtigte Zerstörungen und wüstes Land. Er ist darin richtig gut. Findet angemessene Worte, seine Eindrücke zu artikulieren, und trägt die vom Lokalkolorit erforderten Kopfbedeckungen. Überall, wo er hinkommt, herrscht helle Begeisterung, Die ganze Tour ist blendend organisiert, und die Kamera schweift über Gesichter und weite Natur. Trefflich belegt das Ineinandergreifen von Wohltätigkeit, Medien und Personenvermarktung, dass Beckhams farbenfrohe Weltumrundung als Doku am vergangenen Wochenende auch auf SRF 2 einen Sendeplatz gefunden hat.