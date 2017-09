Essen im Berg

Die Reisemagazin-bewährte Moderatorin Tamina Kallert bewältigt auf dem Europäischen Fernwanderweg E 5 den Abschnitt zwischen Allgäu und Gardasee («Tamina in den Alpen», WDR). Es geht zehn Sendungen lang über Berge und hinab in Täler. Zwei Familien, ein Hund und zwei rüstige Senioren (sogenannte Best-Agers) halten mit. Und wir dürfen ihnen beim Wandern zusehen. Warum auch nicht? Wir schauen ja auch zu, wenn Leute im Fernsehen essen. Wenn sich Leute was vom Teller nehmen und es ihnen schmeckt. Da ist es nicht weniger interessant zu sehen, wie jemand in der Hütte auf ein Stockbett klettert oder seine erste Blase pflegt. Nahrungsaufnahme und Fortbewegung sind existenzielle Lebensfunktionen, deren Unterhaltungswert eine Entdeckung des Fernsehens ist. Wobei dem Wandern (wie hier bei Taminas Alpentraverse) gegenüber dem Essen der Vorzug zukommt, in betörenden Panoramabildern stattzufinden.