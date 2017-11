Ewige Hingabe

Die gestrige «Arena/Reporter» auf SRF 1 wollte dem Geheimnis der ewigen Liebe auf die Spur kommen. Zum Beweis dafür, dass sie existiert, sah man die Filmporträts zweier Paare, die seit 71 respektive 65 Jahren verheiratet sind und jetzt mit Demenz, schwindender Sehkraft und physischer Schwäche erstaunlich geduldigen Umgang haben. Ewige Liebe muss da im Spiel sein – Herausforderung an die Experten im Studio, die Voraussetzungen für eine lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau zu benennen. Dabei kam vieles zur Sprache, vom Pfarrer, von der BLICK-Kolumnistin, der Online-Autorin, von der Zuhörerschaft, was sich in Begriffe wie Respekt, Hingabe, Kommunikation, Pflege fassen liess. Sänger Michael von der Heide lieferte gar eine Gebrauchsanweisung: «Von Anfang an getrennte Schlafzimmer!» Was mich gewundert hat: Keine Erwähnung fanden gemeinsame Interessen, Dinge, die über den Alltag hinausreichen, Verbindungen zur Welt.