Ferien mit Schleier

Gestern trat in Österreich ein Burka-Verbot in Kraft, was für den Tourismus in der Schweiz eine gute Aussicht ist. Auch bei uns ist eine Volksabstimmung in Vorbereitung, die Urlauberinnen aus Saudi-Arabien und den Golf-Staaten untersagen will, hier den Gesichtsschleier zu tragen. Da war Marianne Kägis Doku «Verschleiert – Arabische Touristinnen in der Schweiz» (SRF 1) bestens platziert. Sie vermittelte insgesamt den Eindruck, dass in der Auseinandersetzung mit der Welt des Islam mit Kanonen auf Spatzen gezielt wird. Gleich uns, die es im Sommer an Mittelmeerstrände zieht, zieht es Menschen aus heissen Regionen in kühlere Gefilde – zumal ihnen diese wie das in ihrem heiligen Buch beschriebene Paradies vorkommen. Mehr ist nicht dran. Dass ihre Frauen verschleiert sind, mag auf uns befremdlich wirken. Die Doku ging nahe an sie heran. Und es verbarg sich hinter dem Nikab nichts, was Furcht und Ausschliessung rechtfertigt.