Studien im Autohaus

Der Autohändler gilt als ein Wesen, dem nicht über den Weg zu trauen ist. Diese Einschätzung hat sich RTL für eine Doku-Soap zunutze gemacht, in der Jörg und Dragan vor ein paar Jahren so etwas wie Promis geworden sind. Nun startete «Die Autohändler» ohne Jörg und Dragan neu. Wie sich schnell zeigt, gibt es den Autohändler als Typus gar nicht, er reicht vom Troll im Indianer-Look bis zum Twen mit Doktortitel. Er kann auch eine bildhübsche 20-Jährige sein, der ein Auto abzukaufen Kavalierspflicht ist. Autohändler interessieren sich sogar für Kunst, wenn der Galerist ein Gefährt benötigt. Der Oldtimer-Kunde mit Rossschwanz und Gattin aus Wien wird schon am Flughafen mit seinem Traumschiff konfrontiert: einem Maserati! Doch: Im Autohaus bimmelt die Glocke, wenn ein Abschluss getätigt ist und der Verkäufer im Büro seinen 100-Euro-Bonus abholt. Ein Altgedienter räumt ein: «Zum Autohändler muss man geboren sein.»