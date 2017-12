Weder Krippe noch Kreuz

Bei Pfarrers zu Hause (MDR, «Adventsgeflüster») wird geschnitten, geklebt, gefalzt, gestanzt, bis die ganze Wohnung dekoriert ist für den, der im Stroh lag und – so der Papa mit Vollbart – «uns am Leben lässt». Bei Florian Silbereisen (SRF, «Das Adventsfest der 100 000 Lichter») ist alles schon fertig aufgebaut: In der Riesenhalle eine Märchenlandschaft aus Zuckerguss, überall Engel und Schneemänner. Und Stars, die alle was zu singen, zu sagen, eine Tournee oder ein Album anzukündigen haben. Swingende und rockende Weihnachtslieder. Die Kelly Family, wieder einmal vereinigt. DJ Ötzi, vom Jakobsweg geläutert. Frau Hannelore Elsner und Andrea Berg fürs Besinnliche. Peter Kraus, der abermals die Befürchtung beschwichtigt, er nehme von der Bühne Abschied. André Rieu mit der grossen Erzählung, wie klein alles begann und sich wundersam zur Weltkarriere ausweitete. Weihnachten, himmelweit entfernt von Krippe, Bergpredigt und Kreuz.