Airbnb oder Hotel?

Das sagt Praktikantin Lena Eggler:

Ich bin ein Fan von Airbnb. Du gönnst dir Ferien mit Freunden in einer riesigen Wohnung, die du dir sonst nie leisten könntest. Und das noch mit eigener Küche. Vor allem ist es aber interessant, in einer Gegend die Ferien zu verbringen, in der die Einwohner tatsächlich leben. Das macht den Urlaub authentisch. Bei meinen Airbnb-Erfahrungen fand ich es toll, dass ich gute Tipps vom Besitzer erhielt, die man nicht in Touribroschüren findet. Da die Vermieter abhängig sind von positiven Bewertungen, geben sie sich beim Putzen und der Ausstattung der Wohnung oft viel Mühe.

Das sagt Praktikantin Manuela Ackermann:

Hotels sind so viel einfacher. Man sucht sich eins aus und bucht sich ein Zimmer. Bei Airbnb-Wohnungen besteht das Problem, dass man komplett abhängig vom Vermieter ist. Mir wurde eine Airbnb-Unterkunft auch schon mal vier Wochen vorher gekündigt. Meistens ist es dann schwer, noch etwas anderes in derselben Preisklasse und im selben Viertel zu finden. Ausserdem habe ich bei Airbnb-Wohnungen immer das Gefühl, ein Eindringling in einer fremden Wohnung zu sein. Private Sachen stehen rum, und meistens ist der Vermieter selber sogar da.