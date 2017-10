Diese Hände... machen aus Teig Gipfeli und Brote.

Wenn die allermeisten Menschen noch schlafen, sind die Hände von Ramona Bolliger (21) aus Gontenschwil AG schon im Einsatz. Wie es bei einer Bäckerin/Konditorin so ist. Um 4.30 Uhr steht sie auf, um 6 Uhr beginnt die Arbeit in der Richemont Fachschule in Luzern. «Das ist für mich wie Ausschlafen», lacht sie. Während der Lehre in der Bäckerei Sollberger in Gontenschwil ging es noch viel früher los.

Die Hände sind oft voll mit klebrigem Teig und Mehl. Im Sommer ist das alles kein Problem, «im Winter werden die Hände aber rasch trocken, dann muss ich eine Creme benützen.» Das zweite Problem: «Man hat ab und zu eine Verbrennung oder einen Schnitt. Wichtig, dass man diese Wunden rasch und gut versorgt.» In den nächsten Wochen bäckt die Aargauerin indes nicht in der Heimat, sondern in Abu Dhabi. Ramona vertritt die Schweiz an den WorldSkills, der Berufs-WM, die dort in zehn Tagen beginnt. Andere Länder bedeuten andere Zutaten, andere Rohstoffe, andere Umstände. «Ich war in der Vorbereitung selbst im Ausland und erwarte, dass ich damit umgehen kann», sagt die Vize-Europameisterin in ihrem Beruf.

Berufs-Nati für Abu Dhabi

Das duale Berufsbil- dungssystem in unserem Land ist einzigartig. Un- ter Beweis stellen dies junge Schweizer Berufsleute an Meisterschaften immer wieder. 11 Frauen und 27 Männer bilden das SwissSkills-Team, das übernächste Woche in Abu Dhabi an der Berufs-WM um Medaillen kämpft. Wir begleiten das SwissSkills-Team auf seinem Weg an die Titelkämpfe.

In Kooperation mit SwissSkills.